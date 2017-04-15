Çöpçatan,Kozyatağı Kültür Merkezi'nde seyircisiyle buluşuyor.



Modern ile gelenekselin harmanlandığı eğlenceli oyunumuzda iki sevdalı gencin aşk hikayesi komik ve farklı bir üslupta anlatılıyor. Falcı Nune (Binnur Şerbetçioğlu) bu iki aşık için Çöpçatan oluyor. İzleyiciyi maceradan maceraya sürüklüyor.



Yazan: Ali Bey (Letafet Adlı Oyundan Uyarlanmıştır)



Uyarlayan - Yöneten: Tarık Şerbetçioğlu



Müzik: Deniz Noyan



Dekor Kostüm Tasarım: Binnur Şerbetçioğlu



Dramaturg: Gökhan Aktemur



Koreograf: Binnur Şerbetçioğlu



Işık Tasarım: Mustafa Türkoğlu



Oynayanlar: Binnur Şerbetçioğlu, Tarık Şerbetçioğlu, Naci Taşdöğen, Nermin Tunçay, Serhan Atak, Seda Nuroğlu, Tuncay Vicnelioğlu, Gizem İnceooğlu, Cem Özoktay, Uğur Göncü, ve Ömer Göktay yönetiminde Çöpçatan Orkestrası



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : KKM Gazanfer Özcan S.



Mekan Adresi : Bayar Cad. Buket Sok. No: 20/1 Kozzy AVM. Kat: 2



Başlangıç Saati : 15.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Çöpçatan



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır