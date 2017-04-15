Çöpçatan
Çöpçatan,Kozyatağı Kültür Merkezi'nde seyircisiyle buluşuyor.
Çöpçatan,Kozyatağı Kültür Merkezi'nde seyircisiyle buluşuyor.
Modern ile gelenekselin harmanlandığı eğlenceli oyunumuzda iki sevdalı gencin aşk hikayesi komik ve farklı bir üslupta anlatılıyor. Falcı Nune (Binnur Şerbetçioğlu) bu iki aşık için Çöpçatan oluyor. İzleyiciyi maceradan maceraya sürüklüyor.
Yazan: Ali Bey (Letafet Adlı Oyundan Uyarlanmıştır)
Uyarlayan - Yöneten: Tarık Şerbetçioğlu
Müzik: Deniz Noyan
Dekor Kostüm Tasarım: Binnur Şerbetçioğlu
Dramaturg: Gökhan Aktemur
Koreograf: Binnur Şerbetçioğlu
Işık Tasarım: Mustafa Türkoğlu
Oynayanlar: Binnur Şerbetçioğlu, Tarık Şerbetçioğlu, Naci Taşdöğen, Nermin Tunçay, Serhan Atak, Seda Nuroğlu, Tuncay Vicnelioğlu, Gizem İnceooğlu, Cem Özoktay, Uğur Göncü, ve Ömer Göktay yönetiminde Çöpçatan Orkestrası
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : KKM Gazanfer Özcan S.
Mekan Adresi : Bayar Cad. Buket Sok. No: 20/1 Kozzy AVM. Kat: 2
Başlangıç Saati : 15.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Çöpçatan
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır