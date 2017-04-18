Çöp poşetinden etek, folyodan astronot kıyafeti...Geri dönüşümü podyuma taşıdılar

Minikler podyumda boy gösterdi BALIKESİR - Balıkesir'de minikler geri dönüşüm ürünleri ile podyuma çıktı. Yaşları 4-5 ve 6 olan minik öğrenciler kendilerine çöp poşetinden etek, alüminyum folyadan astronot kıyafeti yaptı.

Balıkesir'de Mithatpaşa Anaokulu ilginç bir defileye imza attı. Bengi projesi kapsamında gerçekleştirilen defilede geri dönüşüm malzemelerinden oluşturulan kıyafetlerle minikler podyuma çıktı. Mithatpaşa Anaokulunun girişini küçük bir podyuma çeviren okul idare yönetimi, sahneye çıkan çocuklara eşlik ederken, defile öncesi açılış konuşması yapan Müdür Yardımcısı Özlem Avcı geri dönüşümün önemini çocuklara anlatmak için böyle bir defile gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Velilerin çocukları ile birlikte hazırladığı kıyafetler içerisinde gazete kağıtlarından, çikolata jelatinlerine, naylon poşetlerden, alüminyum folyoya kadar yüzlerce geri dönüşüm malzemesi yer aldı. Truva atı, astronot, kovboy ve bir birinden güzel kıyafetlerin sergilendiği defilede minikler heyecanını gizleyemezken, aileler ise çocuklarına sürekli alkış tutarak destek oldu.

Okulda gerçekleştirdikleri defile hakkında bilgi veren Okul Müdürü Ali Erdem, "Dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte doğal kaynaklarımız her geçen gün biraz daha tükenmektedir. Geri dönüşüm vesilesiyle çocuklarımıza kaynaklarımızı daha verimli kullanmaya teşvik etmeye çalışıyoruz. Bu amaçla da aynı zamanda ülkemizin kalkınması, doğal kaynaklarımızın korunması ve enerji tasarrufu düşüncesiyle bu defileyle çocuklarımızda bir farkındalık oluşturmaya çalıştık" dedi.

Defile için kıyafetler hazırlayan velilere de teşekkür eden Erdem, "Emeği geçen büyün velililerimize teşekkür ederiz. Tüm velilerimize bu duyuruyu yaptık. Evlerindeki geri dönüşüm malzemelerinden neler hazırlayabileceklerini öğrendik ve bugün bu defileyi gerçekleştirdik. Umarız kaynaklarımızı daha verimli kullanırız" şeklinde konuştu.

İHA'ya konuşan minikler ise kıyafetleri nasıl yaptıklarını anlatırken, aileler ise kıyafetleri yapmak için uzun süre uğraştıklarını söylediler.