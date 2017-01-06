Çöp Kutusuna Bırakılan Çanta Paniğe Neden Oldu

Nevşehir'de Nar Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın önündeki çöp kutusuna asılan kadın çantası, paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanının incelediği çanta boş çıktı.



Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı. Caddeyi tek yönlü trafiğe kapatan polisler, güvenlik şeridi çekerek vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek çantayı inceledi. Çantanın boş olduğunu belirten bomba imha uzmanı, çantayı alarak incelemek üzere emniyete götürdü. Caddede biriken vatandaşlar polisi alkışladı.