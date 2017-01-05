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Çöp Kamyonuyla Mezuniyete Gidiyorlar

Çöp Kamyonuyla Mezuniyete Gidiyorlar

Profesörlerden bir yıldır eğitim alan Türkiye'nin ilk sertifikalı çöp toplama ekibi, kep atma törenine çöp kamyonları, süpürge ve çöp kovalarıyla katılacak.

Çöp Kamyonuyla Mezuniyete Gidiyorlar

Zeytinburnu'nda başlatılan "Eğitimli Personel, Sağlıklı Çevre" projesi kapsamında Biruni Üniversitesi'nde bir yıldır eğitim alan Zeytinburnu Belediyesi Çöp Toplama Ekibi, sertifikalarını alıp mezun olmaya hak kazanıyor.

Atıkların toplanması, çevre temizliği, kent düzeni, atık gruplarının çevreye etkileri gibi konular üzerine aralarında Prof. Dr. Orhan Kural'ın da yer aldığı akademisyenler tarafından eğitim alan temizlik personelleri, 6 Aralık Cuma günü saat 14.00'da Biruni Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek olan kep atma töreninde mezuniyetlerini kutlayıp sokağa inecek.

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