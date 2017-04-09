Çöp Kamyonunun Çarptığı Çocuğun Yaralanması

Çorlu'da çöp kamyonunun çarptığı çocuk hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Nusratiye Mahallesi'nde sokağa kaçan topunu almak üzere koştuğu sırada Çorlu Belediyesi temizlik işlerini üstlenen şirkete ait Ayhan Dalbay idaresindeki 16 JUZ 69 plakalı çöp kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki Yusuf Aydoğdu, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Ölüm haberini alan Aydoğdu'nun yakınları, sinir krizi geçirdi.



Sürücü Dalbay'ın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.