Çöp Kamyonunun Altında Kalan Kadın Öldü

Sivas'ın Kangal ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan kadın, hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Turan G. (46) yönetimindeki 58 LC 198 plakalı Kangal Belediyesine ait çöp kamyonu, Gürsel Mahallesi'nde, yolda yürüyen Sevgi Kılıç'a (50) çarptı. Kamyonun arka tekerinin altında kalan Kılıç, olay yerinde öldü.



Kılıç'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kamyonun şoförü Turan G. ise gözaltına alındı.