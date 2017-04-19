Çöp Evinin Boşaltılmaması İçin Kendini Kapıya Zincirledi

KARS'ta 1 yıldır oturduğu kiralık evini çöplerle dolduran kadın, çöpleri boşaltmak için gelen belediye ekiplerine zor anlar yaşattı. Kendini evin kapısına zincirleyen kadın, güçlükle ikna edildi. Evden çıkan iki kamyon çöp görenleri şaşırttı.



Iğdır'dan gelerek İstasyon Mahallesi Davut Aksu Caddesi üzerinde Şahin Olgan'a ait evi kiralayan ve tek başına yaşayan 45 yaşındaki Hanife Ertan Tan, evini çevreden topladığı çöplerle doldurdu. Durumdan rahatsız olan ev sahibi defalarca kadını evden çıkarmak istediyse de başarılı olamadı. Evden gelen pis kokuların mahalle sakinlerini rahatsız etmesi üzerine durum zabıta ekiplerine bildirildi. Evdeki çöpleri almak için mahalleye temizlik ekibi ile birlikte giden zabıta ekiplerine direnen kadın güçlük çıkarınca polisten yardım istendi. Polis ekiplerinin de destek verdiği ikna çalışmaları sırasında evinden çöplerin çıkarıldığı gören kadın bir anda kendini evin kapısına zincirledi ve boynuna da zinciri geçirerek kimsenin yaklaşmamasını istedi. Bir süre bu şekliyle direnen kadın sonunda polis ve zabıta ekiplerinin çalışmalarıyla ikna edildi ve ardında da evin boşaltılmasına başlandı. Kepçenin de yardımıyla evden çıkarılan 2 kamyon çöp araçlarla şehir çöplüğüne götürüldü.



Ev sahibi Şahin Olgan, kadının 1 yıl önce evini kiraladığını fakat sürekli eve çöp doldurduğunu söyledi. Kadını birkaç kez uyarmasına rağmen bu defa da gizlice evin çatısından ve duvarından içeriye çöp attığını ve bu çöpleri de evin içine doldurduğunu belirten ev sahibi en sonunda durumu zabıtaya bildirmek zorunda kaldıklarını anlattı. - Kars