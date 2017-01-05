Çöp Evdeki Kedilere Belediye Sahip Çıktı

BURSA'nın merkez Yıldırım İlçesi'nde, çevreye kötü koku yaydığı için mahalle sakinlerinin şikayet ettiği evden çıkartılan bakıma muhtaç 6 kedi, Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Tedavi Merkezi'ne götürüldü.



Baruthane Mahallesi 1. Malcı Sokak'taki dairesini çöplerle ve kedilerle dolduran Z.Y.'nin evine polis eşliğinde giden ekipler, Bursa 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen arama ve el koyma kararı ile kokudan yaşanmaz haldeki eve girerek tahliye işlemi gerçekleştirdi. Eve doldurulan çöpler ekipler tarafından boşaltılırken, 6 kedi Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından alınarak Cumalıkızık'taki Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Tedavi Merkezi'ne götürüldü.



Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, çevreye ve insanlara zararlı olacak temizlik konularına titizlikle yaklaştıklarını belirterek, "Komşuların ağır koku nedeniyle şikayette bulunması üzerine mahkeme kararı ile bölgeye giden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, evdeki çöpleri boşaltarak, zor şartlarda evde bakılan kedilerin bakımı için merkezimize teslim ettiler" dedi. Çevre ve insan sağlığını tehdit eden durumlara yaptıkları titiz çalışmalarla izin vermediklerini vurgulayan Başkan İsmail Hakkı Edebali, "İlçemizde temizlik konusunda azami gayret gösterirken, karşılaştığımız bu durumlarda gereken işlemleri yerine getiriyoruz. Yıldırım'ı yaptığımız çalışmalarla temiz hale getirirken, vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi.



- Bursa