Çöp evde yaşayan kadın kendini kapıya zincirledi

-Çöp ev boşaltıldı



KARS - Kars'ta cadde ve sokaklardan topladığı çöpleri evinde biriktiren kadın, evindeki çöpleri boşaltmak isteyen temizlik işçilerinin evine girmesini önlemek için kendisini evin kapısına zincirledi.

Kars İstasyon Mahallesi Davut Aksu Caddesi'nde ikamet eden H.E. isimli kadın cadde ve sokaklardan topladığı çöpleri evine taşıdı. Evde biriken çöplerin havaların ısınmasıyla birlikte kokması, mahallesi sakinlerini rahatsız etti. Durumun Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bildirilmesiyle ikamete gelen zabıta gözlerine inanamadı. 3 odalı gecekondu evin tamamının çöple dolu olduğunu gören temizlik işleri ekiplerini çağırarak evi temizlemek istedi. Polis yardımıyla evi temizlemek isteyen zabıta ekiplerine zorluk çıkaran H.E. evine girmek isteyen temizlik işçilerinin önünü kendisine kapıya kilitleyerek kesti.

Polislerin uzun uğraşlar sonucu ikna ettiği H.E. polis otosuna konularak bölgeden uzaklaştırıldı. Polisin uzaklaştırmasıyla kapıdaki zincirleri açarak içeri giren temizlik işçileri içeride adeta çöp dağı ile karşılaştı. Yaklaşık 3 saat süren çalışma neticesinde evde bulunan çöpler dışarı atıldı. Dışarı atılan çöpler, ekipler tarafından kamyonlara yüklenerek imha edilmek üzere çöp depolama merkezine götürüldü.

E de kiracı olduğu ve yalnız yaşadığı tespit edilen H.E.'nin daha öncede farklı mahallelerde oturduğu ve oturduğu evlere çöp yığdığı belirtildi. H.E.'nin Merkez Kaleiçi Mahallesi'nde bulunan kendi evinin ise 3 yıl önce biriktirdiği çöplerden dolayı yandığı ortaya çıktı. Aslen Iğdır Meleklili olan H.E.'nin yalnız yaşıyor.

"Çöp yüzünden evi yanmış"

Ne yaptımsa olmadı, kadının çöp hastalığı olduğunu ifade eden ev sahibi Şahin Olgan, "Bir yıl oldu şimdi. Çöp topladığının farkına vardık kovduk olmadı. Bana seni şikayet ederim dedi. Korkumdan yaklaşamadım. Kovuyorum yine geliyor. Ne yaptıysam fayda etmedi. Geldiğinden beri çöp topluyor. Cezaevinin orada oturduğu evi aynı berbat etmiş. Çarşıda bir evi yine çöp doldurmuş. Kaleiçi Mahallesi'nde oturmuş orada evde yanmış bunun yüzünden, bunun işi çöp toplamak, başka bir şey yok" dedi.