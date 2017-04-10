Çöp Evde Ölü Bulundu

BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesindeki evinde yalnız kaldığı belirtilen 69 yaşındaki Gülten Bengi, ölü bulundu.



Bahar Mahallesii 2'nci Yeni Sokak'ta iki katlı binanın üst katında oturan ve dairesinde çöp biriktiren Gülten Bengi, oğlu Recep Bengi tarafından cansız bir şekilde yatar halde bulundu. Durumun polise bildirilmesinin ardından olay yerine gelen cumhuriyet savcısının talimatı ile Bengi'nin cenazesi ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polise ifade veren Recep Bengi, hasta olan annesini 4 gün önce kontrol ettiğini, önceki gece eve gittiğinde ise iki kanepe arasında yatar vaziyette bulduğunu söyledi. Polis olayla ilgili soruşturmayı yürütüyor.



