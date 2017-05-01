Çöp Diye Atılan Şişelerin Kapaklarını Umut Olmak Için Topladılar

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılanların attığı boş su şişelerinin kapaklarını engellilere umut olmak için toplayan duyarlı vatandaşlar, örnek davranışlarıyla dikkat çekti.



Başkent'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Dikimevi'nden oluşturularak Kolej Meydanına yürüyen grubun geride bıraktığı boş şişelerin kapakları, duyarlı vatandaşlar tarafından toplandı. Engellilere umut olmak için topladıkları mavi kapaklarla sandalye almak istediklerini belirten vatandaşların örnek davranışları dikkat çekti. Kapak toplayan vatandaşlardan Havva Orhan ve Filiz Aytun, "Hastaneden eve doğru gidiyorduk. Görünce toplayalım dedik. Tekerlekli sandalye alacağız, inşallah olursa" dedi.



(Uğur Kan Yüksek - Fatih Erdoğan - Ömer Çetin /(İHA)