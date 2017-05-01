Çöp Diye Atılan Pet Şişe Kapaklarını Umut Olmak İçin Topladılar

Çöp diye atılan pet şişe kapaklarını umut olmak için topladılar



ANKARA - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılanların geride bıraktığı boş su şişelerinin kapaklarını engellilere umut olması için toplayan duyarlı vatandaşlar, örnek davranışlarıyla dikkat çekti.

Başkent'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Dikimevi'nden oluşturularak Kolej meydanına yürüyen grubun geride çöp olarak bıraktığı boş şişelerin kapakları, duyarlı vatandaşlar tarafından toplandı. Engellere umut olmak için topladıkları mavi kapaklarla sandalye almak istediklerini belirten vatandaşların bu örnek davranışları dikkat çekti. Kapak toplayanlar vatandaşlardan Havva Orhan ve Filiz Aytun, "Hastaneden eve doğru gidiyorduk. Görünce toplayalım dedik. Tekerlekli sandalye alacağız, inşallah olursa. Dişçiden geliyorduk, burayı da böyle görünce kendimizi kaybettik daldık" şeklinde düşüncelerini dile getirdiler.