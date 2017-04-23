Doğa Bir Denge İçerisindedir. Ormanda Yaşayan Tüm Canlılarda Bu Denge Sayesinde Huzurlu ve Mutlu Bir Şekilde Yaşamaktadırlar.Ormanda Düzen ve Denge İçerisinde Yaşayan Tüm Canlıların Mutlu ve Huzurlu Hayatları İnsanların Doğayı Bilinçsizce Kullanıp Kirletmesinden Dolayı Bozulmaya Başlamıştır. Artık Buna Bir Dur Demek İsteyen Tüm Hayvanlar Ağacın Başkanlığında Bir Toplantı Yapıp, Alınan Kararla Çöp Çetesini Ormandan Kovmak İçin Bir Mücadele Başlatırlar.Bu Mücadelelerini Gerçekleştirebilmek İçin de Orman Koruyucuları Adını Alırlar.



Asıl Sorunun Çöp Çetesi Olmadığını Anlayıp, Çöpleri Doğaya Atan İnsanların Öncelikle Bilinçlendirilmesini ve Bu Sayede de Çöp Çetesinin Amaçlarına Ulaşamayacağını Anlarlar.İnsanlara Doğayı Korumayı Öğretmek İçin Orman Koruyucuları İş Başındadır. İnsanların da Dikkatini Çekerek Onlardan Yardım İsterler. Hayvanların Bu Mücadelesine Tanık Olan İnsanlar Yaptıkları Hatayı Anlarlar ve Çöpleri Toplarlar Orman Koruyucuları ile Beraber, Ormanı Temizlerler. Böylece Ormanda Yaşayan Canlılar Mutlu ve Huzurlu Hayatlarına Tekrar Dönmüşlerdir.



Doğa Dengesine Tekrar Kavuşur..





Tür: Çocuk Oyunu





Yaş Sınırı: 3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.





Web Sitesi: http://www.cizgikukla.com



3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Caddebostan Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Bağdat caddesi Haldun Taner sok. No: 11



Başlangıç Saati : 23.04.2017 15: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Çöp Çetesi ve Ormanın Koruyucuları



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır