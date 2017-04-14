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Cook Kasırgası Yeni Zelanda'yı Vurdu
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Cook Kasırgası Yeni Zelanda'yı Vurdu

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nı vuran Cook Kasırgası, 15 binden fazla kişinin elektriksiz kalmasına neden oldu.

Cook Kasırgası Yeni Zelanda'yı Vurdu

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nı vuran Cook Kasırgası, 15 binden fazla kişinin elektriksiz kalmasına neden oldu.

Kaynak: Dunya.com

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Yeni Zelanda, Kasırga