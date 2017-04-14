Cook Kasırgası Yeni Zelanda'yı Vurdu

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nı vuran Cook Kasırgası, 15 binden fazla kişinin elektriksiz kalmasına neden oldu.



Yeni Zelanda Meteoroloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, son 50 yılın en olumsuz hava koşullarının yaşandığı Kuzey Adası'nda Plenty Körfezi bölgesinde 15 bin kişinin geceyi elektriksiz geçirdiği bildirildi.



Bölgede ağaçların devrildiği, enerji hatlarının koptuğu, yolların kapandığı, çok sayıda ev ve arazinin sular altında kaldığı belirtildi.



Kasırganın etkili olduğu Whakatane Bölgesi Belediye Başkanı Tony Bonne, enerji hatlarının önemli ölçüde zarar gördüğünü, bölgeye ne zaman elektrik verileceğine dair bilgi vermenin zor olduğunu söyledi.



2 kişi yaralandı



Elektriklerin kesik olduğu Hawke Körfezi'nde bir aracın üzerine ağacın devrilmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.



Kimlikleri açıklanmayan ve hastaneye kaldırılan yarılıların durumlarının iyi olduğu açıklandı.



Sivil Savunma Bakanlığı, kopan enerji hatlarından uzak durun



Yeni Zelanda Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, enerji hatlarının koptuğu bölgelerde ikamet edenlere dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.



Bakanlık ayrıca Cook Kasırgası'nın Kuzey Adası'nda etkisini kaybetmesine rağmen Güney Adası'nda devam yoğun yağışların Christchurch kenti etrafındaki bazı yolları sular altında bıraktığını duyurdu.



Cook Kasırgası geçen hafta sonu Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu ve Yeni Kaledonya'da etkili olmuş, Yeni Kaledonya'da bir kişi yaşamını yitirmişti.