Conte Onayladı! Galatasaray'a Chelsea'li Golcü

Galatasaray'ın gelecek sezon için gözdeleri arasında yer alan Tammy Abraham için bir takım daha devreye girdi. Bonservisi Chelsea'de bulunan ve bu sezonu Championship ekiplerinden Bristol City'de kiralık geçiren genç golcüyü, Aston Villa'nın da istediği bildirildi. İngiliz basını, Chelsea Menajeri Conte'nin Abraham'ı Galatasaray ya da Leicester City'e vermeyi düşündüğünü belirtti. 19 yaşındaki oyuncunun transfer olabileceği takımlar arasında Newcastle 3. sırada gelirken, son olarak devreye giren Aston Villa 4. sırada yer alıyor.



CHELSEA İÇİN ERKEN



Chelsea Menajeri Conte, Abraham'la ilgili "Chelsea'nin geleceğinde olan genç bir oyuncu ama henüz çok genç. Tecrübe kazanmasını istiyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.



2019 yılına kadar Chelsea ile sözleşmesi bulunan Abraham, bu sezon Bristol City ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Abraham ligde oynadığı 39 maçta 23 gole imza attı.



Kaynak: Fotomac