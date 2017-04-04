Conıfa Euro 2017'nin Programı Belli Oldu

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 4 - 11 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan CONIFA EURO 2017 Şampiyonası Grup Karşılaşmalarının programı belli oldu.

Conıfa Euro 2017'nin Programı Belli Oldu

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 4 - 11 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan CONIFA EURO 2017 Şampiyonası Grup Karşılaşmalarının programı belli oldu.

CONIFA EURO 2017 Grup karşılaşmalarının açılış maçında ev sahibi North Cyprus, Karpatalja ile saat 20.00'de karşılaşacak.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirecek olan "CONIFA Euro 2017 North Cyprus"a KKTC ile birlikte Abazya, Nice Kantonu (County of Nice), Man Adası (Isle of Man), Padanya (Padania), Sekelistan (Szekely Land), Karpatalja ve South Ossetia (Güney

Osetya) katılacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

4 Haziran Pazar

20: 00 North Cyprus - Karpatalja

5 Haziran Pazartesi

20: 00 Padania - Ellan Vannin

20: 00 Abkhazia - South Ossetia

20: 00 County of Nice - Szekely Land

6 Haziran Salı

18: 00 South Ossetia - North Cyprus

20: 00 Szekely Land - Padania

20: 00 Karpatalja - Abkhazia

20: 00 Ellan Vannin - County of Nice

7 Haziran Çarşamba

18: 00 South Ossetia - Karpatalja

18: 00 Ellan Vannin - Szekely Land

20: 00 North Cyprus - Abkhazia

20: 00 Padania - County of Nice - Ankara

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