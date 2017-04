Conıfa Euro 2017'nin Programı Belli Oldu

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 4 - 11 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan CONIFA EURO 2017 Şampiyonası Grup Karşılaşmalarının programı belli oldu.



CONIFA EURO 2017 Grup karşılaşmalarının açılış maçında ev sahibi North Cyprus, Karpatalja ile saat 20.00'de karşılaşacak.



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirecek olan "CONIFA Euro 2017 North Cyprus"a KKTC ile birlikte Abazya, Nice Kantonu (County of Nice), Man Adası (Isle of Man), Padanya (Padania), Sekelistan (Szekely Land), Karpatalja ve South Ossetia (Güney



Osetya) katılacak.



Karşılaşmaların programı şöyle:



4 Haziran Pazar



20: 00 North Cyprus - Karpatalja



5 Haziran Pazartesi



20: 00 Padania - Ellan Vannin



20: 00 Abkhazia - South Ossetia



20: 00 County of Nice - Szekely Land



6 Haziran Salı



18: 00 South Ossetia - North Cyprus



20: 00 Szekely Land - Padania



20: 00 Karpatalja - Abkhazia



20: 00 Ellan Vannin - County of Nice



7 Haziran Çarşamba



18: 00 South Ossetia - Karpatalja



18: 00 Ellan Vannin - Szekely Land



20: 00 North Cyprus - Abkhazia



20: 00 Padania - County of Nice - Ankara