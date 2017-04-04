Conıfa Euro 2017'nin Programı Belli Oldu
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 4 - 11 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan CONIFA EURO 2017 Şampiyonası Grup Karşılaşmalarının programı belli oldu.
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 4 - 11 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan CONIFA EURO 2017 Şampiyonası Grup Karşılaşmalarının programı belli oldu.
CONIFA EURO 2017 Grup karşılaşmalarının açılış maçında ev sahibi North Cyprus, Karpatalja ile saat 20.00'de karşılaşacak.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirecek olan "CONIFA Euro 2017 North Cyprus"a KKTC ile birlikte Abazya, Nice Kantonu (County of Nice), Man Adası (Isle of Man), Padanya (Padania), Sekelistan (Szekely Land), Karpatalja ve South Ossetia (Güney
Osetya) katılacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
4 Haziran Pazar
20: 00 North Cyprus - Karpatalja
5 Haziran Pazartesi
20: 00 Padania - Ellan Vannin
20: 00 Abkhazia - South Ossetia
20: 00 County of Nice - Szekely Land
6 Haziran Salı
18: 00 South Ossetia - North Cyprus
20: 00 Szekely Land - Padania
20: 00 Karpatalja - Abkhazia
20: 00 Ellan Vannin - County of Nice
7 Haziran Çarşamba
18: 00 South Ossetia - Karpatalja
18: 00 Ellan Vannin - Szekely Land
20: 00 North Cyprus - Abkhazia
20: 00 Padania - County of Nice - Ankara