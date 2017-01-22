Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Yüksekokulu Akademik Kurulu toplandı.



ÇDMÜ Sağlık Yüksekokulu Akademik Kurulu'nda 2016-2017 güz yarıyılındaki akademik faaliyetler ele alındı.



Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Gülbu Tanrıverdi, toplantıda yaptığı sunumla yürütülen çalışmalar ile okulun akademik, idari, fiziki yapısıyla ilgili bilgiler verildi.



Okulun taşıdığı önemin bilincinde olduklarını ve bu doğrultuda çalışma yürüttüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Bu anlamda, üstümüze düşen görevleri yapmayı her zaman istiyor ve önemsiyoruz. Şüphesiz ki, hem üniversitemiz hem de Türkiye'nin karşı karşıya olduğu bazı sorunlar var fakat hiçbir zaman sorunları üzülme için vesile kılmamak lazım. Yapılacak işlerimizi ve motivasyonumuzu düşürmememiz gerekmektedir. Tam tersi şöyle bakmamız lazım. Ne kadar sorun varsa, insanoğlu o sorunlar karşısında hızlı ilerlemektedir ve sorunlara karşı çözüm üretmektedir. Yaşanan sorunlar, çalışma şevkimizi ve sorunları çözme ihtiyacımızı arttırır. Ülkemizi içinde bulunduğu sorunları aşmak için daha çok mücadele edecek bir toplum olarak görüyorum. Bu durumda, biz akademisyenlere oldukça önemli görevler düşmektedir. Söz konusu meseleler önümüzde bir engel olarak görülmemelidir."



Toplantıya ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Yücel ile akademik ve idari personel katıldı.