Çomü'den "Asılsız İhbar" Bilgilendirmesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) yönetimi, "üniversitede bombalı şahıs" ve "üniversite içerisinde terörist kovalamacası" içerikli cep telefonu mesajlarına itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.



Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, dün bazı cep telefonlarına kısa mesaj halinde, "üniversitede bombalı şahıs" ve "üniversite içerisinde terörist kovalamacası" içerikli gönderimler yapıldığı ifade edildi.



Bu mesajların gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:



"Üniversitemizde eğitim-öğretim, hiçbir değişikliğe uğramadan akademik takvime göre devam etmektedir. Sosyal medyada yayınlanan bu tür mesaj ve iletiler ülkemizde talihsizce yaşanan terör eylemlerinin bir uzantısı olarak yanlış bilgilendirme ve bilgi kirliliğine yol açarak, mensuplarımız ve öğrencilerimizi endişe, şüphe ve kaygıya düşürmeyi amaçlamaktadır. Bu tür mesajlara itibar edilmemesi ve sizlere gelen bu tür SMS ve mesajları 155'e bildirmeniz önem arz etmektedir."