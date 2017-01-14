Çomü'de "Türk Saanen Keçisi ve Tahirova Koyunu" Çalıştayı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ), "Türk Saanen Keçisi ve Tahirova Koyunu" konulu çalıştay düzenlendi.



"Türkiye'de Tarım Eğitim ve Öğretiminin 171. Yıl Dönümü" dolayısıyla ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü tarafından düzenlenen çalıştayda konuşan Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aynur Konyalı, Türk Saanen Keçisi ve Tahirova Koyununun ülke ve bölge için ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu anlattı.



Konuşmaların ardından çalıştay sunumlarına geçildi.



Çalıştaya, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Dardeniz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, TKDK Koordinatörü Ümit Ortan, Teknik Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Ali Karabayır, oda başkanları, öğretim üyeleri ve çok sayıda hayvan yetiştiricisi katıldı.