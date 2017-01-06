Çomü'de Korkutan Asılsız 'Bomba' İddiası

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kampüsü'nde dün gece canlı bomba yakalandığı yönünde sosyal medyadan yayılan söylentiler, üniversite yönetimi tarafından yalanladı.



Çanakkale'de sosyal medya üzerinden dün 'Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphanesi'nde bombalı şahıs', 'Üniversite içerisinde terörist kovalamacası', 'Reina katliamını yapan cani, Çanakkale'de mi görüldü?' şeklinde yapılan paylaşımlar, Çanakkale ve ÇOMÜ kampüsünde korku yarattı. Ardından bazı cep telefonlarına 'Şehrimizde yapılan ihbar ve değerlendirmeler sonucu 5 Ocak 16.00'dan başlayan bölge güvenlik OHAL'i kapsamında ikinci duyuruya kadar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne bağlı meslek yüksekokul, yüksekokul ve fakültelerde yapılacak sınavlar ertelenmiştir. Bilginize Çanakkale İl EGM' şeklinde de bir mesaj gönderildi. Çanakkaleliler, polis ve jandarma ihbar hatlarını telefon yağmuruna tuttu.



Kentte oluşturulmaya çalışılan panik havasının ardından ÇOMÜ resmi internet sitesinden 'Asılsız ihbarlara itibar etmeyiniz' başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, "05.01.2017 tarihinde, Bölge EGM gönderen başlıklı 'Sınav erteleme duyurusu SMS'i', Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphanesi'nde 'bombalı şahıs', 'Üniversite içerisinde terörist kovalamacası' gibi bildirim, haber ve sosyal medya mesajlarının hepsi asılsızdır. Üniversitemizde eğitim-öğretim, hiçbir değişikliğe uğramadan akademik takvime göre devam etmektedir. Sosyal medyada yayınlanan bu tür mesaj ve iletiler ülkemizde talihsizce yaşanan terör eylemlerinin bir uzantısı olarak yanlış bilgilendirme ve bilgi kirliliğine yol açarak, mensuplarımız ve öğrencilerimizi endişe, şüphe ve kaygıya düşürmeyi amaçlamaktadır. Bu tür mesajlara itibar edilmemesi ve sizlere gelen bu tür SMS ve mesajları 155'e bildirmeniz önem arz etmektedir" denildi.



- Çanakkale