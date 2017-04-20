Çomü'de "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi" Toplantısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Proje Koordinasyon Merkezi (PKM) tarafından "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi" konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.



ÇOBİLTUM'da gerçekleşen toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem, Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ali Şahin Örnek ve akademik birimlerin proje koordinasyon temsilcileri katıldı.



Rektör Yardımcısı Erdem, toplantıda yaptığı konuşmada, ÇOMÜ'nün mevcut durumu ve endeks için yapılabilecek çalışmalar konusunda bilgiler verdi.



Erdem, birimlerden Proje Koordinasyon Merkezi'ne veri iletiminin eksiksiz ve düzenli olması gerektiğini hatırlattı.



PKM Uzmanı Uğur Serçe ise katılımcılara hangi projelerin endekse girebileceği ve proje verilerinin nasıl işleneceğine dair bilgilendirme yaptı.



Toplantı, soru ve cevap bölümüyle sona erdi.