Çomü'de Akademik Teşvik Ödeneği Onur Töreni

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde 2015 yılı içerisinde akademik teşvik ödeneği alan öğretim üyeleri arasında, 100 tam puan ve üzeri puan alan 9 akademisyenler ile her birimde ilk üçe giren akademisyenler için "onur töreni" düzenlendi.



ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Troia Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, herkesin çalıştığının karşılığını alabileceği bir sistemin devreye girmesinin, akademik camia açısından devasa bir adım olduğunu söyledi.



Bilim insanlarının onurlandırılmalarını önemsediklerini dile getiren Acer, şunları kaydetti:



"Üniversitemizin salonlarında, bu salon dahil kendi içinde farklı önemleri olan sempozyumlar, törenler, toplantılar yapıyoruz. Şüphesiz ki, her birinin ayrı bir önemi var. Hatta her kurumun kendine göre değerli toplantıları var. Her halde bir üniversiteden, bir bilim kurumundan bahsettiğimizde en değerli, en önemli toplantı bu olsa gerek. Zira bu toplantı da bilimsel çalışmalar nedeniyle ön plana çıkmış hocalarımıza, üniversitemizin ve bizlerin teşekkürlerimizi hatta şükranlarımızı sunacağımız bir tören bu."



Acer, akademik yaşamda getirilen yeni sistemin, herkesin çalıştığının karşılığını alabileceği bir sistem olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:



"Akademik camia açısından bu çok önemli bir şey. Her kesimde olduğu gibi az çalışan ile çok çalışan, az üreten ile çok üreten arasında bir fark olmalı. 2015 yılında yapılmış çalışmalar ilk örnek olmak üzere daha çok çalışan hocalarımızın maddi olarak da karşılığını daha fazla alacakları bir sistem hayata geçmiş oldu. Bize göre bu devasa bir adım ama üniversite yönetimi olarak düşündüğümüz zaman ayrıca bu hocalarımızı ödüllendirmenin gerekli olduğunu da düşünüyoruz. Bu işin maddi karşılığı bir tarafa bugün bir araya gelişimizin amacı bu işin maddi önemi dışında bilimsel ve manevi önemini de burada vurgulamak için bu töreni yapma gereği hissettik: "



Törene, Çanakkale Belediye Başkan vekili Rebiye Ünüvar, İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, İl Defterdarı Mustafa Işık, üniversite yönetimi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.