Çomü'de "7. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi"
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) kuruluşunun 25. yılı anısına, ÇOMÜ Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği (ULEAD), Eğitim Fakülteleri Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) ile Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi ve Mükemmeliyet Dünya Konseyi iş birliğinde, "7.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) kuruluşunun 25. yılı anısına, ÇOMÜ Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği (ULEAD), Eğitim Fakülteleri Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) ile Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi ve Mükemmeliyet Dünya Konseyi iş birliğinde, "7. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi" düzenlendi.
Troia Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Koçarin, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Erdem, Prof. Dr. Süha Özden ve Prof. Dr. Mirza Tokpunar, Genel Sekreter Sami Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, ULEAD Başkanı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dinçay Köksal, Ohio Üniversitesi'nden Prof. Dr. Douglas Franklin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Küçük, Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ataç ile çok sayıda davetli katıldı.
ULEAD Başkanı Prof. Dr. Dinçay Köksal, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, kapsayıcı eğitimin, farklı bireylerin ihtiyaçlarına cevap veren, insanların farklı doğasını benimseyen öğrenme ortamları yaratmakla ilgili oluğunu söyledi.
TDK Başkanı Koçarin ise 2017 yılını Cumhurbaşkanlığı himayesinde "Türk Dili Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.
Emek sarf etmeden ilmin olmadığını ve bu noktada eğitimcilerin katkısına çok ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Koçarin, "Çalışmalarımız faydaya yönelik olmalı. Hedefimiz olmalı. Çalıştığımız bir metnin nasıl öğretilebilir olduğu daha doğrusu öğretmeye değer olup olmadığı hesaplanmalıdır. Dil tüm mesleklerindir ve yapılan çalışmalar anlaşılır bir dil ile ifade edilmelidir." diye konuştu.