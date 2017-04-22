Company Rafael Amargo, Flamenko
Rafael Amargo Flamenko Topluluğu, Ankara Müzik Festivali'nde!
Rafael Amargo Flamenko Topluluğu, Ankara Müzik Festivali'nde!
Flamenkonun bol ödüllü yıldızı Rafael Amargo ilk kez Ankara'da ve festivalimizde... Gösterileri ile hem İspanya'da ve hem de dünyada büyük başarılara imza atan Rafael Amargo, flamenkonun geleneksel öğelerini çağdaş koreografilerle harmanlayan usta bir dansçı, uluslararası bir yıldız… İspanyol dans ve flamenko hocalarına verilen "APDE Ödülü" ile adı Antonio Gades ve Matilde Coral gibi isimlerle de anılıyor.
INTIMO
Rafael Amargo, koreografi ve sanat yönetmeni
Andrés Carmona Silva, gitar
Basilio García Clavero, gitar
María Teresa Maya Altea, vokal
Gómez "El Duende", vokal
David Moreira Gonzales, keman
Antonio Maya, kahon
Dansçılar : Rafael Amarago, Vanesa Gálvez, Rosano Romero, Marina González, Yolanda Jiménez, Olga Llorente
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Yenimahalle
Mekan : MEB Şura Salonu
Mekan Adresi : Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beşevler Kampüsü K Blok
Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Company Rafael Amargo, Flamenko
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır