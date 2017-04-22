Company Rafael Amargo, Flamenko

Rafael Amargo Flamenko Topluluğu, Ankara Müzik Festivali'nde!

Company Rafael Amargo, Flamenko

Rafael  Amargo Flamenko Topluluğu, Ankara Müzik Festivali'nde!

Flamenkonun bol ödüllü yıldızı Rafael Amargo ilk kez Ankara'da ve festivalimizde... Gösterileri ile hem İspanya'da ve hem de dünyada büyük başarılara imza atan Rafael Amargo, flamenkonun geleneksel öğelerini çağdaş koreografilerle harmanlayan usta bir dansçı, uluslararası bir yıldız… İspanyol dans ve flamenko hocalarına verilen "APDE Ödülü" ile adı Antonio Gades ve Matilde Coral gibi isimlerle de anılıyor.

INTIMO

Rafael  Amargo,  koreografi  ve sanat yönetmeni

Andrés Carmona Silva, gitar

Basilio García Clavero, gitar

María Teresa Maya Altea, vokal

Gómez "El Duende", vokal

David Moreira Gonzales, keman

Antonio Maya, kahon

Dansçılar : Rafael Amarago, Vanesa Gálvez, Rosano Romero, Marina González,  Yolanda Jiménez,  Olga Llorente

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Yenimahalle

Mekan : MEB Şura Salonu

Mekan Adresi : Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beşevler Kampüsü K Blok

Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Company Rafael Amargo, Flamenko

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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