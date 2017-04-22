Rafael Amargo Flamenko Topluluğu, Ankara Müzik Festivali'nde!



Flamenkonun bol ödüllü yıldızı Rafael Amargo ilk kez Ankara'da ve festivalimizde... Gösterileri ile hem İspanya'da ve hem de dünyada büyük başarılara imza atan Rafael Amargo, flamenkonun geleneksel öğelerini çağdaş koreografilerle harmanlayan usta bir dansçı, uluslararası bir yıldız… İspanyol dans ve flamenko hocalarına verilen "APDE Ödülü" ile adı Antonio Gades ve Matilde Coral gibi isimlerle de anılıyor.



INTIMO



Rafael Amargo, koreografi ve sanat yönetmeni



Andrés Carmona Silva, gitar



Basilio García Clavero, gitar



María Teresa Maya Altea, vokal



Gómez "El Duende", vokal



David Moreira Gonzales, keman



Antonio Maya, kahon



Dansçılar : Rafael Amarago, Vanesa Gálvez, Rosano Romero, Marina González, Yolanda Jiménez, Olga Llorente



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Yenimahalle



Mekan : MEB Şura Salonu



Mekan Adresi : Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beşevler Kampüsü K Blok



Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Company Rafael Amargo, Flamenko



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır