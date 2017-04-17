Commerzbank: TL'deki Ralli Muhtemelen Uzun Sürmez
Commerzbank, referandum sonrası Türk Lirası'nda görülen rallinin muhtemelen uzun süreli olmayacağını kaydetti.
Commerzbank, referandum sonrası Türk Lirası'nda görülen rallinin muhtemelen uzun süreli olmayacağını kaydetti
Kaynak: Dunya.com
-
Referandum sonrası dolar sert düştü!
-
Elektriğe denizden destek! Marmaray'a elektrik sağlayacak
-
Paranın patronlardan referandum sonrası ilk mesaj
-
Ankara 'Hayır' dedi, Gökçek bu tweeti attı
-
'Hayır çıkmazsa kapatırız' diyen araştırma şirketinden açıklama
-
Sonuçlara efkarlanıp canlı yayında sigara istedi
-
Kullandığı oyu, hesabından açık açık yazdı