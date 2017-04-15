Cömertoğlu: "Gün Erdoğan'a Sahip Çıkma Günü"

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, "Gün Cumhurunbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkma günü" dedi.



Yarın yapılacak olan referandum öncesi yaptığı açıklamada Malatyalıları sandığa gitmeye davet eden Başkan Cömertoğlu, "Tarihin en büyük kırılma zamanlarından birine şahitlik ediyoruz. Gün Cumhurunbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkma günü" ifadelerine yer verdi. Cömeroğlu, "Bugün yine ve tekrar kalbi kararmış çağa meydan okuyan Cumhurunbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkma günü. Dem bu dem, gün bugün. Kırgınlık, kızgınlık ve hesap sorma başka bir zamana. Üzerinde zerre kadar hakkım, emeğim ve selam hakkım olan tüm sevdiklerimden, ailemden, akrabalarımlarımdan, arkadaşlarımdan ve dostlarımdan istirhamımdır. Gün ülkemize, ülkümüze, milletimize ve liderimize sahip çıkma günüdür. Gün Evet'i çoğaltma günüdür. Yalnızca bugün ki gözler bakmıyor. Üç kuşak sonraki gözler bugüne bakıyor. Lütfen yerde kalmasın bu gözler. Evet, diyoruz. Tarihin dipnotlarında değil, ana metninde yer almak istiyorsak, düşmanlardan yardım dilenen bilumum haine inat, yeni bir şiir yazmak için Evet diyoruz" dedi. - MALATYA