Comcast'in İlk Çeyrek Net Kar ve Geliri Arttı

NEW Dünyanın en büyük kablolu TV şirketi Comcast, bu yılın ilk çeyreğinde net kar ve gelirinin yükseldiğini duyurdu.



ABD'li telekomünikasyon devi Comcast'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artışla 20,46 milyar dolara yükseldi. Firma, geçen senenin ilk üç ayında 18,79 milyar dolar gelir açıklamıştı.



Şirketin bu yılın ilk üç ayındaki net karı da yüzde 20,6 artışla 2,57 milyar dolara ulaştı. Comcast, geçen yılın ocak-mart döneminde 2,13 milyar dolar net kar elde etmişti.



Firmanın hisse başına karı da geçen yılın ilk çeyreğinde 0,43 dolar iken 2017'nin aynı döneminde 0,53 dolara yükseldi.



Comcast'in bu yılın ilk çeyreğine dair bilançosunun olumlu gelmesinin ardından, şirketin New York borsasında işlem gören hisseleri değer kazandı.



Şirketin hisse başına değeri, dünü 38,79 dolardan tamamladıktan sonra bugün 40,62 dolara kadar tırmanarak yüzde 4,7 prim yaptı.



Comcast'in sahip olduğu firmalar arasında uluslararası medya ve eğlence şirketi NBCUniversal ve NBC televizyonu ile film yapımı ve distribütörlük şirketlerinden Universal Studios ve DreamWorks Animation bulunuyor.



Comcast, 2014'te televizyon, sinema ve eğlence sektörü devi Time Warner'ı 45 milyar dolara satın almak istemiş, ancak anlaşma gerçekleşmemişti.



Uzmanlar, Comcast'in en büyük rakibi ABD'li telekomünikasyon şirketi AT&T'nin geçen sene Time Warner'ı yaklaşık 85 milyar dolara satın almayı planladığını duyurmasına işaret ederek, bunun gerçekleşmesi halinde Comcast'in pazar payının düşebileceğine karşı yatırımcıları uyarıyor.