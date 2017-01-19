Çölyak Hastalığına Dikkati Çektiler

Ankara Atatürk Lisesi Çölyak Topluluğu üyeleri, düzenledikleri etkinlikle çölyak hastalığına dikkati çekti.



Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Diyetisyen Ayşegül Aksan, ince bağırsağın gluten proteinine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen hassasiyeti olan çölyak hastalığına ilişkin beslenme önerilerini aktardı.



Halk arasında buğday proteini olarak bilinen glutenin sadece buğday ve buğday ürünlerinde bulunmadığını kaydeden Aksan, arpa, çavdar ve yulafta da yer alan gluten proteininin paketlenerek satılan birçok gıdada yer aldığını anlattı.



Çölyakın gluten bileşenine reaksiyon veren bir hastalık olduğunu belirten Aksan, glutenin bağırsaklara verdiği zarar nedeniyle vücuttaki diğer emilimleri de azalttığını, çölyakın tek tedavisinin glutensiz gıdalar içeren diyet olduğunu öne sürdü.



Çölyak ile mücadele etmek için kullanılması gereken bir ilaç olmadığını dile getiren Aksan, "Glutensiz diyet optimal bir yaşam kalitesini yükseltmek için yeterlidir ama ömür boyu uyum gerektiren bir diyettir. En başında bu bile hastalar üzerinde bir şok etkisi yaratabiliyor. Gluten içeren tüm besinleri diyet listemizden çıkartıyoruz ki bağırsaklarımız zedelenmesin." dedi.



Aksan, günümüzde tüketilen birçok besin ve ilaçların gluten içerdiğini anımsatarak, "Glutensiz hayat bir hastalık tedavisinden önce bir yaşam biçimidir, dikkatli olmak lazım" ifadelerini kullandı.



Okul öğrencilerinden Ahmet Yaman ise çölyak hakkında bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, bu etkinlik sayesinde insanları bilinçlendirdiklerini kaydetti.



Yaman, "Çevremde sürekli çölyak hastalarına rastlıyorum. Bir sınıf arkadaşımız da bu hastalığı taşıyor. Onlara faydalı olmak istiyoruz, biz de bugün müzik dinletisiyle etkinliğe destek veriyoruz." diye konuştu.



Etkinlik, çölyak hastası öğrencilerin konuşmaları ve misafirlere katılım belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.