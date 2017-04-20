Çölyak Hastaları İçin "Gıda Bankası" Kuruldu

Eyyübiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından çölyak hastalarına yönelik glutensiz gıda bankası kuruldu.



Kaymakam Adem Önal, kaymakamlık binasında açılışı yapılan gıda bankasını inceledi, çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Önal, yaptığı açıklamada, insan hayatında bazı kronik hastalıkların bulunduğunu çölyak hastalığın da bunlardan biri olduğunu söyledi.



Çölyak hastalarının normal insanlar gibi beslenemediğini belirten Önal, şunları kaydetti:



"Bu hastaların çok dikkatli yaşaması ve dikkatli beslenmesi gerekiyor. Normal insanlar gibi yaşamıyorlar. Normal insanlar gibi her şeyi yiyemiyorlar. Dünyada ve Türkiye'nin her bölgesinde bu tür rahatsızlıklar bulunuyor. Bizim ilçemizde de 100'ün üzerinde hastamız var. Bu vatandaşlarımızın daha rahat daha ucuz bir şekilde glutensiz gıdalara ulaşması için gıda bankası kurduk."



SYDV Müdürü Mehmet Hamcan da çölyak hastalarının ve ailelerinin glutensiz gıdaları bulmakta zorlandıklarını ve bulduklarında da pahalıya almak zorunda kaldıklarını ifade ederek, şunları söyledi:



"Bu nedenle onlara yönelik gıda bankası kurduk. Gıda bankamızdan ailelere düzenli olarak gıdaların sağlayacak. Gıda bankamızda un, makarna, çorba ve kurabiye çeşitli bulunuyor. Hastalarımız, rutin ve düzenli bir şekilde ürünlerini almış olacak."



Hamcan, oluşturulan gıda bankasının, ilçede ikamet eden ve vakfa kayıtlı çölyak hastalarına hizmet vereceğini sözlerine ekledi.