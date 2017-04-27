Columbıa Cappadox İle Doğaseverleri Bir Araya Getiriyor...

Columbia tüm doğaseverleri, macera dolu açık hava deneyimleri yaşamak üzere 18-21 Mayıs tarihlerinde Kapadokya'da gerçekleşecek Cappadox festivalinde buluşmaya davet ediyor. Festival kapsamında Columbia sponsorluğunda düzenlenecek vadi yürüyüşleri, vadi koşusu ve vadi bisikleti gibi aktiviteler ile outdoor severler Kapadokya'nın büyüleyici coğrafyasını Columbia ile keşfederken keyifli dakikalar geçirecek.

Columbia, açık hava sponsorluğunda düzenlenecek etkinliklerin yanı sıra, üstün teknolojiye sahip ürünleri ile de festival boyunca yanınızda olacak. Kapadokya'nın doğasına ve festivalin özgür ruhuna hitap eden koleksiyonlarla konforlu şıklığın tadını çıkaracaksınız. Vadi koşusunda topuktan parmak ucuna kusursuz konfor sunan su geçirmez-nefes alabilen Montrail koşu ayakkabıları serisi eşlik ederken, Columbia Training serisi ise yürüyüş, yoga ve vadi bisikleti aktivitelerinde şıklıktan ödün vermeden ultra performansın anahtarını sunacak. Columbia'nın Omni-shade teknolojisine sahip ürünleri açık havada güneşin zararlı ışınlarına karşı cildinizi korurken, ter ile aktive olarak serinlik veren Omni Freeze Zero teknolojisi sıcak havaya karşı kalkanınız olacak.

Bu yıl 18 – 21 Mayıs 2016 tarihleri arasında "Dünyadan Çıkış Yolları" teması altında üçüncüsü düzenlenen Cappadox, Volkswagen ana sponsorluğunda Kapadokya'nın özel doğasında gerçekleşiyor. Uluslararası ve yerel müzik, çağdaş sanat, gastronomi ve açık hava etkinliklerini bir araya getiren Cappadox festivali, dört gün boyunca Kapadokya'nın büyüleyici atmosferini

Columbia'nın aktif ve keyifli dünyası ile birleştirecek. Katılımcılara benzersiz bir outdoor deneyimi yaşatacak Cappadox, Columbia Açıkhava sponsorluğunda 18 Mayıs'da başlıyor.



