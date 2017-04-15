Colombo'da Dev Çöp Dağı Çöktü: 10 Ölü
Sri Lanka’nın başkenti Colombo eyaletinde dev çöp yığınlarının olduğu yerin çökmesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.
Sri Lanka'nın başkenti Colombo eyaletinde dev çöp yığınlarının olduğu yerin çökmesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, çöp yığınlarının altında kalan 10 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralıların tedavilerinin hastanede sürdüğü belirtildi. Yetkililer, yaklaşık 40 evin çöp yığını altında kaldığını belirtiliyor. Enkaz altında kalanlara yönelik arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - COLOMBO