TÜMÜ
Haberler Search
Colin Kazım'ın Yeni Takımı Corinthians - Sao

Colin Kazım'ın Yeni Takımı Corinthians - Sao

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Colin Kazım'ın basın mensuplarına tanıtılması SAO PAULO - Brezilya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Corinthians, 30 yaşındaki Colin Kazım ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Colin Kazım'ın Yeni Takımı Corinthians - Sao

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Colin Kazım'ın basın mensuplarına tanıtılması SAO PAULO - Brezilya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Corinthians, 30 yaşındaki Colin Kazım ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Corinthians takımı yeni oyuncusunu bir basın toplantısıyla tanıttı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads