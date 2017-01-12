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Colin Kazım'ın basın mensuplarına tanıtılması SAO PAULO - Brezilya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Corinthians, 30 yaşındaki Colin Kazım ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Corinthians takımı yeni oyuncusunu bir basın toplantısıyla tanıttı.
Colin Kazım'ın Yeni Takımı Corinthians - Sao
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Colin Kazım'ın basın mensuplarına tanıtılması SAO PAULO - Brezilya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Corinthians, 30 yaşındaki Colin Kazım ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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