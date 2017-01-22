Colin Kazım Fena Kapıştı

Brezilya Ligi ekipleri Sao Paulo ile Corinthians'ı karşı karşıya getiren ve normal süresi 0-0 sona eren Florida Cup finali olaylara sahne olurken; Corinthians'ın yeni transferi Colin Kazım-Richards ile Galatasaray'ın stoper adayları arasında yer alan Maicon, çıkan arbedede kırmızı kart gördü.

Sao Paulo'nun penaltılar sonucu kupayı kazandığı maçın 16. dakikasında, Bruno Vieira'nın, Cortinhianslı Marquinhos Gabriel ile girdiği iki mücadelede rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından saha karıştı.

İki takım oyuncuları birbirine girerlerken, olay yerine süratle gelen Kazım ile Sao Paulo Kaptanı Maicon arasındaki fiziksel müdahale sonucu iki futbolcu da 19. dakikada kırmızı kart gördü.

Kazım'ı takım arkadaşları zor sakinleştirirken, oyundan atılan Maicon'un ise Corinthianslı Camacho'yu tehdit ettiği ileri sürüldü.

Normal süresini iki takımın da 10 kişi tamamladığı mücadeleyi penaltılarla kazanan Sao Paulo, Florida Cup'ın sahibi oldu.

Kaynak: Ajansspor