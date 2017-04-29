Coldwell Çalışanları Bodrum'da Buluştu

DÜNYANIN önde gelen gayrimenkul danışmanlığı şirketlerinden Coldwell Banker, gayrimenkul profesyonellerini ve sektöre yeni giren çalışanlarını Bodrum'da bir araya getirdi. Yeni iş ilişkileri kurmak, farklı ülkelerdeki uygulamaları öğrenmek isteyen katılımcılar, pazarlama, teknoloji ve inovasyon konularında en son gelişmelerin aktarıldığı Gen Blue 2017'de, emlak dünyası ile ilgili ayrıntılı bilgi edinme şansı buldu.



Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ndeki Titanic Deluxe Otel'de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Coldwell Banker çalışanları ile gerçekleşen toplantıda, emlak konusundaki son gelişmeler aktarıldı. 1500 Coldwell çalışanının 550'si Gen Blue 2017 toplantısına katıldı. 3 gün sürecek toplantıya katılan, Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Dr. Gökhan Taş yaptığı açılış konuşmasıyla çalışanları motive etti.



TÜRKİYE'DE YÜZDE 100 BÜYÜME



Ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Taş, Türkiye'de hizmet vermeye başladıkları süre içerisinde hızlıca büyüdüklerini ve 4 yılda gayrimenkul sektöründe büyük bir güç haline geldiklerini söyledi. Coldwell Banker Türkiye olarak önemli başarılar elde ettiklerini belirten Taş, "2016 yılında Coldwell Banker, dünyada 6 kıtadaki 48 ülkede hizmet veriyor. 48 ülke içindeki en fazla büyümeyi elde eden ülke olduk. 90 ofisten 120 ofise çıktık. Coldwell Banker'in faal olduğu ülkelerde de dünya da en iyi büyüme rakamlarına ulaşan marka olduk. 2016 yılındaki bir başka başarımız da, 700 gayrimenkul danışmanından 1500 gayrimenkul danışmanına ulaştık. Yüzde 100'ün üzerinde bir büyüme elde ederek, gayrimenkul danışmanı artışında da dünya birincisi olduk. Türkiye 29 yaş ortalamasıyla Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülke. Her yıl büyüyen bir gayrimenkul sektörünün içindeyiz. Dünyanın ilk markasıdır, gayrimenkul satışında dünya lideridir. Amacımız Türkiye'de, ülkenin büyüklüğünü içine alır şekilde 300 ofis ve 3000 gayrimenkul danışmanına ulaşmak istiyoruz. Özellikle ticari gayrimenkul olsun, proje ya da lüks konut olsun, elit müşteriye hizmet veren bir marka haline gelmek. Türkiye'de yaptığı altyapılarıyla, öncülükleriyle sektörü bir anda sürükleyen ilkleri gerçekleştirdik ve bundan sonrada sektöre hareket getiren marka olmak istiyoruz" dedi.



BODRUM ÖNEMLİ BİR MARKA



Bodrum'un yabancıların, elit kesimin değerli bir markası olduğunu söyleyen Taş, "Herkes burada bir evi olmasını istiyor. Bodrum'da çok ciddi anlamda bir dönüşüm var. Önceden 10 yıllık, 20 yıllık binalar varken, yeni ve lüks konut stoklarının ciddi anlamda arttığı ve sirkülasyonunda çok arttığı, değerlerin neredeyse 3-4 katına geldiği bir bölge. Bodrum'un bundan sonraki dönemde de Türkiye'nin yıldız markası olacağını öngörüyoruz. Bodrum'a bu anlamda da yatırım yapıyoruz. Turgutreis'te de bir ofisimiz daha faaliyete geçiyor. Bodrum'da da oldukça güçlü ofis ve 35 çalışanımız var. Sürekli de 500-600'e yakın portföy satışımız var. Bodrum'un bundan sonrada çok daha hızlı büyüyeceğini, değerlerin ve talebinde biraz daha artacağını düşünüyorum" dedi.



Açılış konuşmalarının ardından emlak piyasası ile sunumlar yapıldı. Sunumlarından, Gen Blue 2017 hatırası olarak toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Ekipler, İzmir Marşı eşliğinde fotoğraf çektirdi. - Muğla