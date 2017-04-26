Çolakoğlu'ndan gönüllerin şampiyonuna prim sürprizi

Kocaeli amatör kümede mücadele eden ve sezon sonunda şampiyon olarak Kocaeli'yi temsilen Türkiye şampiyonasına katılarak Türkiye genelinde ilk 11 takım arasına girmeyi sağlayan Dilovası Belediyespor U17 Genç takımı futbolcular ve hocasına Çolakoğlu Metalurji'den prim desteği geldi. Sezon ortasında Dilovası Belediyespor'a ana sponsor olan Çolakoğlu Metalurji A.Ş. Dilovası Belediyespor U17 genç takımını başarılarından dolayı tebrik ederek hem yemekte buluşturdu hemde futbolcu ve hocasına prim verdi. Çolakoğlu Metalurji A.Ş İletişim Koordinatörü Enis Şener tarafından dağıtılan primler futbolcuları oldukça mutlu etti.

ÇOLAKOĞLU METALURJİ'DEN FUTBOLCULARA PRİM SÜRPRİZİ

Önceki gün düzenlenen yemeğin ardından dün Dilovası Nihat Karataş Stadına gelen Çolakoğlu Metalurji A.Ş. İletişim Koordinatörü Enis Şener, burada yaptığı açıklamada "Sezon ortasında yaptığımız görüşmeler sonrası Dilovası Belediyespor A Takımı ile birlikte genç takımlarımıza da elimizden geldiğince hem maddi hem de manevi destek vermeye çalışıyoruz. Dilovası'nın kuruluşundan bu yana Dilovası'nda faaliyet gösteren bir firma olarak Dilovası Belediyespor'a destek olmak ve onların başarılı olması bizim için gurur kaynağıdır. Çolakoğlu ailesi olarak inşallah önümüzdeki sezonda bir aksilik olmazsa Dilovası Belediyespor çatısı altında mücadele eden tüm takımlarımıza ve gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz inşallah.

ÇOLAKOĞLU'DAN YÖNETİME TEBRİK

Bugün burada da güzel bir başarının ardından bir araya gelmiş bulunuyoruz. U17 Takımımız önce Düzce ardından da Bilecik'te yapılan Türkiye Şampiyonasında ellerinden geleni yapmış ve Türkiye'de ilk 11 takım arasına girmeyi hak kazanmışlardır. Aslında onlar bizim gönüllerimizin şampiyonu olmuştur. Çolakoğlu ailesi olarak öncelikle gençlerimizi ardından da Dilovası Belediyespor Başkan ve yönetimini tebrik ediyoruz."dedi.

DİLOVASI'NIN ÇOCUKLARININ BÜYÜK BAŞARISI

Dilovası Belediyespor Kulüp Başkanı Recep Laç ise prim töreninde yaptığı konuşmada "Yönetim olarak yola çıkarken ki ilk hedefimiz Dilovası'nın çocuklarının başarısının hem Kocaeli'ye hemde Türkiye'ye göstermekti. Bunu da her geçen gün aldığımız güzel başarılarla adım adım yerine getiriyoruz. U17 Genç takımımız zorlu bir 2016-2017 futbol sezonunun ardından şampiyon olmuş ve Türkiye Şampiyonası için önce Düzce'de ardından da Bilecik'te yapılan turnuvada güzel sonuçlar elde etmişlerdir. Ancak Bilecik'te son anda yenilmesine karşılık Türkiye sıralamasında ilk 11 takım arasına girmeyi hak kazanmıştır. Bu bizleri oldukça mutlu etmiştir.

ÇOLAKOĞLU AİLESİNE TEŞEKKÜR EDERİM

Tabi biz bu yola çıkarken her zaman maddi ve manevi destek olan başta Dilovası Belediye Başkanımız Ali Toltar olmak üzere işadamlarımız ve sanayicilerimiz de olmuştur. Hepsine tek tek teşekkür ederken Çolakoğlu Metalurji Ailesine ayrı bir yer açmak istiyorum. Sezon ortasında yaptığımız görüşmelerimiz ile bizlere gönül kapılarını açan ve maddi destek sağlayan Çolakoğlu Metalurji A.Ş. yönetimine ve İletişim Koordinatörü Enis Şener'e çok teşekkür ederim. Çolakoğlu Metalurji ailesinin bu güzel başarıda çocuklarımıza sahip çıkması onları güzel bir yemekte ağırlaması ve ardından prim sürprizi yaparak çocuklarımızı mutlu etmesi bizleri bir kez daha gururlandırdı. İnşallah bu güzel diyalog önümüzde ki sezon da devam edecek ve Anasponsorumuz Çolakoğlu Metalurji'nin desteği ile yeni şampiyonluklara yelken açacağız."dedi.