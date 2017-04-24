Çolakbayrakdar, Vali Kamçı'ya Kocasinan Akademi'yi Tanıttı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Vali Süleyman Kamçı'yı Kocasinan Akademi Yakut Tesisinde ağırladı.



Vali Süleyman Kamçı, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi Kocasinan Akademi Yakut Tesisi'nde misafir eden Başkan Çolakbayrakdar,tesis ve Kocasinan Akademi hakkındabilgiler aktardı. Kocasinan Akademi Yakut'u çok beğenen misafirler, tesisin Kayserili hanımlar için büyük kazanç olduğunu ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.



Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, tesisin tamamen kadınlara yönelik olduğunu vurgulayarak, "Kocasinan Akademi birimimizle eğitim, sosyal, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında bölge sakinlerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmet veriyoruz. Birçok sosyal faaliyet bölümü ile birlikte farklı, yeni, fonksiyonel, son teknolojiyle donatılmış birimimizin ilk tesisi olan Kocasinan Akademi / Yakut'u yaptık. Tesisimizde, modern derslikler, yüzme havuzu, kreş, kafeterya, psikolog, diyetisyen, spor salonu, sauna, buhar odası, kuaför, güzellik ve cilt bakımı gibi bölümler bulunmaktadır. Önümüzdeki zaman diliminde de restorasyon çalışmalarını tamamladığımız, tarihi General Emir İlköğretim Okulu, gençlik merkezi olarak hizmete girecek" ifadelerini kullandı.



Başkan Çolakbayrakdar, "Halka hizmeti Hakka hizmet olarak gören belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ