Çolakbayrakdar, Üniversite Öğrencileriyle Birlikte Fidan Dikti

Kocasinan Belediyesinin ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu kez de Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğrencileri ile birlikte fidan dikti.



Etkinliğe, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli HeyetBaşkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi dekanları, akademisyenleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.



Kocasinan Belediyesi olarak 2016 yılında 70 bin ağacı toprakla buluşturduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Bu yıl içerisinde ise 100 bin ağacı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz ve bunun içinde çalışmalara başladık. Ağaçlandırma çalışmalarımıza her zaman öğrencileri dahil etmeye özen gösteriyoruz. Daha önce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle birlikte yaptığımız çalışmalara bu gün de üniversite öğrencilerini dahil ettik. Diktiğimiz ağaçları bizden sonraki kuşaklara miras bırakacağız. Farklı mahallelerde düzenlediğimiz ağaç dikme etkinliklerinde çocuklarımızın bazıları hayatlarında ilk defa bu mutluluğu yaşıyorlar. Çocuklarımızın göstermiş olduğu ilgi, ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesi niteliğindedir" diye konuştu.



"Kocasinan'ın daha modern olması ve daha da güzelleşmesi için parklar ve yeşillendirme çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" diyen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şu anda 3 farklı anlamda 3 farklı orman oluşturuyoruz. Bölgede her doğan çocuk için onun adına dikilmiş bir ağaç, evlenen çiftlerimiz için bir ağaç ve son olarak ise ebediyete intikal edenler için de bir ağaç dikerek ormanlar inşa ediyoruz. Bu ağaçlar zaman içerisinde büyüyecek ve Kocasinan içerisinde bir orman olacak. Bizden sonraki nesillere güzel bir miras olarak bırakacağımız bir hizmetimiz olacak."



Üniversite öğrencilerine altın değerinde tavsiyelerde bulunmayı da ihmal etmeyen Başkan Çolakbayrakdar, "Büyük ve Güçlü Türkiye, sizlerle birlikte gitgide güçlenecek ve büyüyecek. Sizler bu ülkenin teminatısınız. Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için gayret etmelisiniz. Sizler, güçlenen, büyüyen Kayseri'nin ve Türkiye'nin istikbali olacaksınız. Kocasinan Belediyesi olarak bizlerde şehrimize yapılması gereken ne var ise her zaman hizmetkarız" şeklinde konuştu.



Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar ise, "Başkanımız'a, daha yeşil bir Kocasinan çalışmaları kapsamında Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'ni tercih ettiği için de teşekkür ediyorum. Hadis-i Şerifte buyrulduğu gibi 'Birinizin elinde bir fidan olduğu sırada Kıyamet kopacak olsa, onu dikmeye gücü yeterse diksin' anlayışıyla ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz" ifadelerinde bulundu.



Konuşmanın ardından Başkan Çolakbayrakdar, üniversite öğrencileri ile birlikte ağaç dikti. Ağaçların can suyunu da Başkan Çolakbayrakdar verdi. Öğrencilerin Başkan Çolakbayrakdar ile hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından etkinlik sona erdi. - KAYSERİ