Çolakbayrakdar, Down Sendromlu Gençle Maç İzledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasını down sendromlu misafiriyle birlikte izledi.



Başkan Çolakbayrakdar, maçı birlikte izlemek için söz verdiği Kocasinan Spor Kulübü sporcularından down sendromlu Ahmet Özlü ile stadyumda buluştu.



Kayserispor'un 4-1'lik üstünlüğü tüm taraftarlara olduğu gibi Çolakbayrakdar'a ve down sendromlu sporcuya da büyük sevinç yaşattı.





Eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında engelli vatandaşlara destek olduklarını belirten Çolakbayrakdar, şöyle konuştu:



"Bugün burada down sendromlu kardeşimin isteğini yerine getirdik. Yaptığımız hizmetlerle engelli vatandaşlarımızla gönül köprüsü kuruyoruz. Onların güler yüzleri ve hayır duaları bizleri mutlu ediyor. Engelli vatandaşlarımızın mutluluğu ve memnuniyeti için elimizden geldiğince yoğun çaba sarf ediyoruz. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz."



Maç sonrası Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür eden Ahmet Özlü, keyifli bir gece yaşadığını söyledi.