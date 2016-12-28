Çolakbayrakdar'dan Esnafa Çağrı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, esnafın kullandığı ölçü ve tartı aletlerinin kontrol, muayene ve damgalanma işlemlerinin 1 Ocak itibariyle başlayacağını duyurdu.



Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, kanun gereği ölçü ve tartı aletlerinin her iki yılda bir muayenesinin yapıldığını anımsattı.



Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesinin zamanında yaptırılması konusunda esnafa çağrıda bulunan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:



"3516 sayılı Ölçü Ayar Kanunu'na göre elektronik, mekanik ölçü ve tartı aletlerini kullanan esnafın, 28 Şubat Salı günü mesai bitimine kadar Kocasinan Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğüne müracaat ederek muayene için gün almaları gerekmektedir. Kanunen muayene ve damgaları yaptırmayıp da ölçü ve tartı aletlerini bu şekilde kullananlara, cezai işlem uygulanacaktır. Şimdiden ölçü ve tartı aletlerinde hassasiyet gösteren esnafımıza teşekkür ederim."