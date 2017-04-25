Çolakbayrakdar, "Daha Sağlıklı Bir Nesil Yetiştirilmesi İçin Gayret Ediyoruz"

Kocasinan Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı ilkbahar temizliğine aralıksız devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha temiz ve daha çevreci bir Kocasinan için ilkbahar temizliği kapsamında belediyenin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.



Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların sağlığını ilgilendiren konularda daha titiz davrandıklarını vurgulayarak, "Daha temiz Kocasinan için ilçenin temizliğine azami özen gösteriyoruz. 'Temizlik imandandır' anlayışıyla 'Okul Temizlik Hijyen Ekibi' ve 'Cami Temizleme Ekibi' kurarak Kayseri'de ilkleri gerçekleştirdik. Okul ve camilerimiz başta olmak üzere Kocasinan'ın dört bir yanında hummalı bir şekilde temizlik seferberliğimiz sürüyor. Daha temiz bir çevre ve daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz titizliği gayreti daha da artırarak sürdüreceğiz. Daha sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi için elimizden gelen her türlü gayretin içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.



'Temizlik imandandır' anlayışıyla profesyonel bir şekilde çalışan Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de ilçe genelinde rutin temizlik işlerinin yanı sıra ilkbahar çalışmalarını da başlattı. Çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklar başta olmak üzere, okul, apartman ve sitelerin önünde büyük bir titizlikle temizlik faaliyetleri sürdürülüyor. Temizlik ekipleri ve modern araçlar ile yürütülen çalışmalar sayesinde vatandaşlara daha temiz ve daha hijyenik bir ortam sağlanıyor. - KAYSERİ