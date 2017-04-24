Çolakbayrakdar, "Çiftçilerimizin Ülke Ekonomisine Katkısı Daha da Artacak"

İlçe sakinlerine daha iyi hizmet götürmeyi amaçlayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, DSİ tarafından Dadağı Mahallesi'nde yapılan, kapalı devre sulama sistemini inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, hükümetin politikaları ve Kocasinan Belediyesi'nin hizmetleriyle kırsal mahallelerin cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayarak, kapalı sulama sistemi ile çiftçilerin ülke ekonomisine katkısının daha da artacağını söyledi.



Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın tüm mahallelerini geliştirmeye ve güzelleştirmeye devam ettiklerini vurgulayarak, "Devlet Su İşleri tarafından Yemliha, Ebiç, Dadağı, Karakimse, Boğazköprü, Kalkancık, Süksün, Molu, Mahzemin ve Beydeğirmeni Mahallelerine hizmet verecek olan kapalı devre sulama sistemi tesisatları tamamlandı. Böylelikle mahallelerimizdeki çiftçilerimiz sulu tarıma geçmiş bulunmaktadır. Yaklaşık 100 bin dönüme yakın bir alanda kapalı devre sulama sistemiyle çiftçilerimizin iyi anlamda kaderi değişecek "ifadelerini kullandı.



Başkan Çolakbayrakdar sözlerini "Kırsal mahallelerimizin değerine değer katmaya devam edeceğiz. Üreticilerimize ve çiftçimize desteğimizi artırarak, hem şehrimize hem de ülke ekonomisine katkı sunacağız" diye noktaladı. - KAYSERİ