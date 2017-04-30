Çolakbayrakdar, "100 Bin Ağacı Toprakla Buluşturmayı Hedefliyoruz"

Kocasinan Belediyesi, 'Daha Yeşil Kocasinan' çalışmaları çerçevesinde düzenli olarak gerçekleştirdiği ağaç dikim etkinliklerine Kuşçu bölgesinde devam etti. Etkinlikte, katılımcıların 'En büyük başkan bizim başkan" sloganlarıyla kürsüye çıkan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2017 yılı içerisinde 100 bin ağaç ve fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Kuşçu'da baraj gölü çevresinde dikilen ağaçlar sayesinde mavi ile yeşili buluşturup bölgeyi turizm cenneti haline getirmek istediklerini söyledi.



Kocasinan Belediyesi Marina tesisleri çevresinde gerçekleştirilen etkinliğe Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ak Parti Kocasinan ilçe başkanı Muammer Kılıç, Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği ile Kuşçu Derneği Başkanları ve üyelerinin yanısıra hafta sonunu Marina'da değerlendirmek isteyen vatandaşlar katıldı.



Etkinlikte bir konuşma yaparak, "Geçen yıl, 100 bin metrekarenin üzerinde yeşil alanı vatandaşımızın hizmetine sunduk. Bu yıl içerisinde ise 100 bin ağacı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Her hafta farklı mahallelerde gençlerimiz ve çocuklarımızla ağaçlandırma çalışması yapıyoruz." diyen Başkan Çolakbayrakdar, gerçekleştirdikleri ağaç dikme etkinliklerinde özellikle öğrencileri de dahil ettiklerini vurguladı. Daha önceki etkinliklerde kreş çocukları, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile Down Sendromlu ve otizmli çocuklarla da bir araya geldiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, çocuklara daha sağlıklı ve daha yeşil bir Kocasinan bırak istediklerini ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar, Kuşçu Marina bölgesinde özellikle turizm işletmecileriyle buluştukların belirterek, Kuşçu'da yeşille mavinin buluşmasının bölgeyi daha ferah bir cazibe merkezi haline getireceğini söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, "Belediye denildiği zaman; çevre düzenlemesi, yol kaldırım çalışmaları ve temizlik işleri akla gelmektedir. Kocasinan Belediyesi olarak bizler rutin belediyeciliğin yanısıra sosyal belediyeciliği de ön plana çıkaracak yeni projeler üretiyor, hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede siz değerli turizm işletmecilerimizin özellikle Kuşçu için öneri ve fikirlerine de açık olduğumuzu bilmenizi isterim. 'Yeni Kayseri Kocasinan'da Kurulacak ve Kocasinan Kayseri'nin Yeni Yüzü Olacak' sloganıyla yola çıktık, inşallah Kocasinan, el birliğiyle daha da güzelleşecek ve yenilenecek" diye konuştu.



Kısa adı Kaytid olan Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Koray Özandaç da bir konuşma yaparak "Şehir hayatında altyapı, üstyapı, ulaşım, imar faaliyetleri gibi faaliyetlerin yanında çok büyük bir duyarlılık ve fedakarlık ile şehrimize binlerce fidan kazandıran, bizlere de bu gün bu imkanı sağlayan Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar ve ekibine şükranlarımızı sunuyorum." dedi.



Kuşçu Derneği Başkanı Ali Osman Uslu da Başkan Ahmet Çolakbayrakdar'ın Kuşçu'yu daha da güzel hale getirmek için özveriyle çalıştığını belirterek başkan Çolakbayrakdar'a ve Kocasinan Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. - KAYSERİ