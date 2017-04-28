Çokta Fifi Hatunlar Stand Up
Kimi oyuncu, kimi yazar, kimi İngiltere'de stand-up yapıp gelmiş 7 kadın komedyenden oluşan "Çok da Fifi" ekibi, Leman Kültür 'de!
Kimi oyuncu, kimi yazar, kimi İngiltere'de stand-up yapıp gelmiş 7 kadın komedyenden oluşan "Çok da Fifi" ekibi, Leman Kültür 'de!
"Hayatla dalga geçemezsek valla çatlarız" diyen ekibin şovunun ismi, işte bu sebepten "Çok da Fifi". Mart 2016'dan bu yana beraber sahne alan Hatunlar Stand-up ekibi, sadece kadın izleyicilere empati kurup kahkahalarla gülecekleri bir gece vaat etmekle kalmıyor, erkek izleyicilere de gülerken yeni ufuklara yelken açma imkanı tanıyor.
Gecede sahne alacak komedyenler:
Aslı Akbay
Buse Sinem İren
Deniz Özturhan
Hande Yögen
Leyla İrem İncegül
Meltem Parlak
Şirincan Çakıroğlu
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Leman Sahne
Mekan Adresi : Hasfırın Caddesi Akmaz Çeşme Sok. No: 24 (Leman Kültür Beşiktaş Binası 3.Kat)
Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Çokta Fifi Hatunlar Stand Up
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır