Çokta Fifi Hatunlar Stand Up

Kimi oyuncu, kimi yazar, kimi İngiltere'de stand-up yapıp gelmiş 7 kadın komedyenden oluşan "Çok da Fifi" ekibi, Leman Kültür 'de!

Çokta Fifi Hatunlar Stand Up

Kimi oyuncu, kimi yazar, kimi İngiltere'de stand-up yapıp gelmiş 7 kadın komedyenden oluşan "Çok da Fifi" ekibi, Leman Kültür 'de!

"Hayatla dalga geçemezsek valla çatlarız" diyen ekibin şovunun ismi, işte bu sebepten "Çok da Fifi". Mart 2016'dan bu yana beraber sahne alan Hatunlar Stand-up ekibi, sadece kadın izleyicilere empati kurup kahkahalarla gülecekleri bir gece vaat etmekle kalmıyor, erkek izleyicilere de gülerken yeni ufuklara yelken açma imkanı tanıyor.

Gecede sahne alacak komedyenler:

Aslı Akbay 

Buse Sinem İren

Deniz Özturhan

Hande Yögen

Leyla İrem İncegül

Meltem Parlak

Şirincan Çakıroğlu

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Leman Sahne

Mekan Adresi : Hasfırın Caddesi Akmaz Çeşme Sok. No: 24 (Leman Kültür Beşiktaş Binası 3.Kat)

Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Çokta Fifi Hatunlar Stand Up

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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