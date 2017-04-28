Kimi oyuncu, kimi yazar, kimi İngiltere'de stand-up yapıp gelmiş 7 kadın komedyenden oluşan "Çok da Fifi" ekibi, Leman Kültür 'de!



"Hayatla dalga geçemezsek valla çatlarız" diyen ekibin şovunun ismi, işte bu sebepten "Çok da Fifi". Mart 2016'dan bu yana beraber sahne alan Hatunlar Stand-up ekibi, sadece kadın izleyicilere empati kurup kahkahalarla gülecekleri bir gece vaat etmekle kalmıyor, erkek izleyicilere de gülerken yeni ufuklara yelken açma imkanı tanıyor.



Gecede sahne alacak komedyenler:



Aslı Akbay



Buse Sinem İren



Deniz Özturhan



Hande Yögen



Leyla İrem İncegül



Meltem Parlak



Şirincan Çakıroğlu



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Leman Sahne



Mekan Adresi : Hasfırın Caddesi Akmaz Çeşme Sok. No: 24 (Leman Kültür Beşiktaş Binası 3.Kat)



Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Çokta Fifi Hatunlar Stand Up



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır