Çökmenin Hemen Ardından Toz Bulutu Arasında Yardıma Koştular

Bir kişiyi enkazdan çevredekiler çıkardı.



Haber: Boğaçhan ÖZER - İSTANBUL DHA



Zeytinburnu'nda 7 katlı binanın çökmesinin ardından çevre cadde ve sokaklar toz bulutu içinde kaldı. Çevredekiler toz bulutu arasında yardıma koştu. O anlar yine yardıma koşanlar tarafından görüntülendi. Olay yerine doğru koşanlar yakınları için de endişeliydi. Bazı kişilerin yakınları için endişelendikleri konuşmalarına yansıdı. Olay yerine koşanlar enkazdan bir kişi çıkararak yol kenarına getirdi. Bu kişinin durumuyla ilgili henüz bilgil yok.