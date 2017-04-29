Çöken Cami İnşaatıyla İlgili Açıklama

Samsun'un Atakum İlçe Belediye Başkanı İshak Taşçı, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün de kubbenin kalıbı yapılmış, betonu dökülüyordu. Ama ne yazık ki inşaatlarda tedbirsizlik affetmiyor" dedi.



Samsun'un Atakum ilçesinde bir cami inşaatının ana kubbesinde beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte enkaz altında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı açıklamalarda bulundu. Başkan İshak Taşçı, "Vahim bir olay yaşadık. Ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 vatandaşımız da yaralı" diye konuştu.



Olayın Atakum İlçe Müftülüğüne bağlı Kevser Camisi inşaatında yaşandığını belirten Taşçı, "Buranın temeli 2015 yılında atılmıştı. Bugün de kubbenin kalıbı yapılmış, betonu dökülüyordu. Ama ne yazık ki inşaatlarda tedbirsizlik affetmiyor. Cami inşaatlarında kubbeler en riskli bölgeler. Direksiz alan olduğu için bunlara daha fazla önem gösterilmesi gerekiyor. Demek ki inşaatı kontrol eden arkadaşlar kalıbın son kontrolünü yapmadan beton dökümüne geçmişler. Beton dökümü sırasında beton kalıbına ekstra yükler geliyor. Kalıbın alt takviyeleri tam manasıyla teknik kurallara göre yapılmadığından ötürü kubbenin bir bölümünde başlayan çökme kubbe kalıbını komple aşağı çökerken, 3 işçimizi de altına alarak ölümlerine sebebiyet verdi. Belediye olarak incelemelerimizi başlattık. Savcılığımız da incelemelerini yaptı. İnşallah böyle olaylarla bir daha karşılaşmayız" şeklinde konuştu. - SAMSUN