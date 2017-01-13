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Çöken Binanın Metal Yangın Merdiveni Petrol Istasyonunun Çatısına Yıkıldı
Çöken Binanın Metal Yangın Merdiveni Petrol Istasyonunun Çatısına Yıkıldı
13 Ocak 2017 Cuma 18:39
(Tür: İstanbul)
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[9160468] DHA
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