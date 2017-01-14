Çöken Binanın Enkazı Caddeden Kaldırıldı

Zeytinburnu'nda çöken 7 katlı binanın enkazı Rauf Denktaş Caddesi'nden kaldırıldı.



Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı 56 daireden oluşan eski bir binanın çökmesi sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybederken 17 vatandaş yaralanmıştı.



Zeytinburnu Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle yaptığı çalışma sonucu Rauf Denktaş Caddesi üzerindeki enkaz kaldırılırken, çöken binanın çevresi saç bloklarla kapatıldı. Enkazın caddeden kaldırılmasının ardından tek yönlü trafiğe kapalı olan Rauf Denktaş Caddesi'nin tamamen açılması bekleniyor. - İSTANBUL