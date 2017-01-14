- Çöken Binanın Ayırdığı İkizlerin Son Anları Kamerada

ÇÖKEN BİNAYA DOĞRU BÖYLE YÜRÜDÜLER...



Her şeyden habersiz ikizi ve dedesiyle kaldırımda yürüyordu. Bir anda yanından geçtikleri 7 katlı bina çöktü. İkizlerden Mehmet hayatını kaybetti, Ahmet ise yaralandı.



Ölümün ayırdığı ikizlerin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.



Görüntülerde; ikizlerin dedeleriyle birlikte binanın yanından geçmeleri sırasında çökmenin meydana geldiği görülüyor.



Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Yüksel KOÇ / İstanbul DHA



Zeytinburnu'nda 5 yaşındaki Mehmet Bilge Özdener, ikizi ve dedesiyle 7 katlı binanın yanından geçerken çökme oldu. Mehmet hayatını kaybederken dedesi ve ikizi yaralandı. İkizlerin dedeleriyle birlikte binanın yanından geçmesi ve çökme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.



5 yaşındaki Mehmet Bilge ile ikiz kardeşi Ahmet Kaan'ı dedeleri Yavuz Özdener kreşten aldı ve evlerine doğru yola çıktılar.



Dede ve torunları saat 16.30 sıralarında kaldırım kenarında yürürken yanlarından geçtikleri 7 katlı bina çöktü. Çöken bina ikizler Mehmet ile Ahmet Kaan Özdener'i birbirinden ayırdı. Mehmet enkaz altına kalarak can verdi, ikiz kardeşi ve dede Yavuz Özdener ise olayı hafif yaralarla atlattı.



ÇEVREDEKİLER SEFERBER OLDU



Dede ile torunlarının son anları da caddedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Mehmet Bilge ve ikizi Ahmet Kaan ile dede Yavuz Özdener kaldırımda 7 katlı binanın önüne doğru yürüyor. Saniyeler sonra bina çöküyor. Binanın yerinden devasa bir toz ve duman bulutu yükseliyor. Esnaflar iş yerlerinden çıkıp yaralıların yardıma koşuyor. Sinan Büke isimli esnaf yaralı haldeki Ahmet Kaan'ı kucağına alarak iş yerine getiriyor. Bir süre sonra sağlık ekipleri geliyor ve ilk müdahalenin ardından çocuğu sedyeye alıp hastaneye götürüyor.



Görüntü Dökümü:



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(Güvenlik Kamerası)



-Dede ve torunlarının caddede yürümesi



-Dede ve torunlarının çöken binanın önüne gitmesi



-Binanın çökmesi



-Etrafı toz bulutunun kaplaması



-Yaşanan panik



-Esnaf Sinan Büke'nin yaralı Ahmet Ahmet Kaan'ı iş yerine getirmesi



-Sağlık ekiplerinin Ahmet Kaan'a müdahalesi



-Ahmet Kaan'ın sedyeyle ambulansa götürülmesi



-Dede ve ikizlerin fotoğrafları