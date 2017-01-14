Çöken Binanın Altında Kalan 5 Yaşındaki Çocuğun Cenazesi Adli Tıp'tan Alındı

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Zeytinburnu'nda dün çöken binanın altında kalarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki ikiz kardeşlerden Mehmet Özdener'in cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. İkizlerin dedesi yaşanan korku dolu anları anlatırken, hayatını kaybeden çocuğun anne ve babası ise birbirlerine sarılarak ağladı.



Zeytinburnu Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan ve 2 yıl önce boşaltılan bina dün akşam saatlerinde çöktü. Çöken binanın altında kalan 5 yaşındaki Mehmet Özdener hayatını kaybetti. İkiz kardeşlerden birisi olan Özdener'in cenazesi incelemelerin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.



İkizlerin dedesi yaşanan korku dolu anları anlattı



Dün yaşanan talihsiz olayda ikiz kardeşi ile birlikte eve gelirken enkazın altında kalan 5 yaşındaki Mehmet Özdener'in dedesi korku dolu anları anlattı.



Dede Yavuz Özdener, "Eve 150-200 metre bir mesafe kalmıştı. Tam oradan geçiyorduk birden bir gürültü koptu. Toz bulutunun içerisinde kaldık. Çocuklar orada. En son gözümüzü hastanede açtık. Çocuklar önümde ben de tam arkalarından gidiyordum. Bir anda patlama olunca beni fırlattı attı, çocuklar da orada kaldı. Ben o esnada kendimi toparlamaya çalıştım. Bağırmaya başladım. Toz bulutunun içerisinde çocukları bulamıyorum. Herkes orada, ana baba günü oldu, kıyamet kopuyor. Orada vatandaşlar geldi çocukları çıkardı. Ben o an bulamadım çocukları. Sonra hastaneye kaldırdık. Olay böyle oldu" dedi.



Torunlarını kreşten alan dede Özdener, "Kreşten çocukları alarak eve götürüyordum. Akşam bizde kalacaklardı. İkisi önümde, ben de arkadan gidiyordum. Kaldırımın üzerindeydik zaten. Ben hafif yaralandım. Bana bir şey olsaydı da keşke onlara bir şey olmasaydı. Keşke ben gitseydim" şeklinde konuştu.



Çocuğun cenazesi Ordu'da defnedilecek



5 yaşındaki Mehmet Özdener'in babasının yakın arkadaşı Tuncay Recai, "Başımız sağolsun, acılıyız. Cenazemiz yarın Ordu'nun Kumru ilçesinde defnedilecek. Dedesiyle birlikte kreşten çıkıp eve dönüyorlardı. Ondan sonra da malum kaza gerçekleşiyor. İkizlerden birisi hayatını kaybetti diğerinin ise sağlık durumu iyi. Ciğerlerinde bir sıvı gördükleri için bekletiyorlar. Olayda dede dizinden ve parmağından hafif şekilde yaralandı" ifadelerini kaydetti.



Cenaze Adli Tıptan çıkartıldığı esnada yakınları göz yaşlarına boğulurken, ikiz çocuklarından birini kaybeden acılı anne-baba ise birbirlerine sarılarak ağladı.



Baba Orhan Yusuf Özdener'in bir otelde müdür olarak çalıştığı, anne Lena Özdener'in ise Kanada vatandaşı olduğu öğrenildi. Adli Tıp kurumundan alınan Mehmet Özdener'in cenazesi ise Ordu'nun Kumru ilçesinde defnedilecek. - İSTANBUL